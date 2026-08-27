HMT (Xiamen) New Technical Materials zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HMT (Xiamen) New Technical Materials lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,04 CNY. Im letzten Jahr hatte HMT (Xiamen) New Technical Materials einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 579,6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 571,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at