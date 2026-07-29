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29.07.2026 06:31:29
HMT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
HMT hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HMT ein Ergebnis je Aktie von -1,010 INR vermeldet.
Beim Umsatz wurden 714,4 Millionen INR gegenüber 397,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,700 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HMT ein EPS von -4,020 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,43 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,42 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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