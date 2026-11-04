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04.11.2026 06:31:28
HNI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
HNI hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HNI ein EPS von 0,880 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 1,59 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 683,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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