HNI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HNI lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

HNI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,790 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HNI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 888,4 Millionen USD im Vergleich zu 642,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,11 USD beziffert, während im Vorjahr 2,88 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 2,84 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte HNI 2,53 Milliarden USD umgesetzt.

