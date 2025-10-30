HNI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HNI hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,980 USD erwirtschaftet worden.

HNI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 683,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 672,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at