HNO International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HNO International hat am 21.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

HNO International hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at