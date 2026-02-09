HNO International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HNO International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,040 USD beziffert. Im Vorjahr hatte HNO International ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at