HNO International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HNO International hat am 07.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at