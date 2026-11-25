|
25.11.2026 06:31:29
HNR Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
HNR Acquisition hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HNR Acquisition ein Ergebnis je Aktie von 0,100 USD vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HNR Acquisition einen Umsatz von 4,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigen sich rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.