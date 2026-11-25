HNR Acquisition hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HNR Acquisition ein Ergebnis je Aktie von 0,100 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HNR Acquisition einen Umsatz von 4,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at