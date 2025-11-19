|
19.11.2025 06:31:28
HNR Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HNR Acquisition hat am 17.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HNR Acquisition -0,670 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,6 Millionen USD – eine Minderung von 15,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
