HNR Acquisition lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HNR Acquisition ein Ergebnis je Aktie von 0,100 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at