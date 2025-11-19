|
19.11.2025 06:31:28
HNR Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HNR Acquisition präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HNR Acquisition ein EPS von -0,670 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen im Blick: ATX letztlich kräftig im Plus -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich zurückhaltend -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen zeigten sich verhalten. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.