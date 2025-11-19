HNR Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HNR Acquisition präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HNR Acquisition ein EPS von -0,670 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at