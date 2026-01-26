Ho Bee Land Aktie
WKN: A0F5KK / ISIN: SG1H41875896
|
26.01.2026 01:13:07
Ho Bee Land acquires Queensland development site for A$318.5 million
The 181.36-hectare site is located in Elimbah, within the City of Moreton BayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ho Bee Land Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.