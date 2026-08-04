Ho Bee Land Aktie
WKN: A0F5KK / ISIN: SG1H41875896
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04.08.2026 12:27:51
Ho Bee Land acquires US$34.1 million Western Australia residential site in JV
The company holds an effective interest of about 48.6% in the joint venture with Australia’s Satterley Property GroupWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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