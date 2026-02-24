Ho Bee Land Aktie
WKN: A0F5KK / ISIN: SG1H41875896
|
24.02.2026 14:13:14
Ho Bee Land posts 50% fall in H2 net profit to S$50.4 million
The decline follows the deconsolidation of Elementum, decreased rental income and lower settlements of development propertiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ho Bee Land Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.