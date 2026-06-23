Notes Aktie
ISIN: US66978J1079
|
23.06.2026 16:34:35
Ho Bee Land to issue S$150 million worth of 5-year green notes at 3.3%
Net proceeds will go towards funding or refinancing new or existing green projectsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!