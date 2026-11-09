HOB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HOB hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 64,54 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -70,750 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 354,6 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 315,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at