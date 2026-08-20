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20.08.2026 06:31:29
HOB Biotech Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
HOB Biotech Group A hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent auf 116,9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 112,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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