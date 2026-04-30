HOB Biotech Group A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HOB Biotech Group A äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOB Biotech Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 77,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at