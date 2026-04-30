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30.04.2026 06:31:29
HOB Biotech Group A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HOB Biotech Group A äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOB Biotech Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 77,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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