HOB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HOB hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 70,75 JPY gegenüber -42,810 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat HOB im vergangenen Quartal 315,4 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOB 326,1 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at