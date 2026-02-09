|
09.02.2026 06:31:29
HOB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
HOB hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 58,69 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 72,55 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 940,8 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 946,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
