HOB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HOB hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 23,54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOB 26,78 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 745,5 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 767,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at