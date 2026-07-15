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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004

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15.07.2026 05:30:00

Hobby: Was es Sie kostet - und was Sie stattdessen mit dem Geld machen könnten

Fitnessstudio, Theater oder Tennis? Wofür geben Sie in der Freizeit regelmäßig Geld aus? Wir haben für Sie nachgerechnet, wie teuer das ist. Und wie viel reicher Sie ohne das Vergnügen wären.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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