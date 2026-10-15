Hobonichi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hobonichi hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,31 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hobonichi -31,100 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,81 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 350,89 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hobonichi ein Gewinn pro Aktie von 193,15 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hobonichi im vergangenen Geschäftsjahr 10,72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hobonichi 8,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at