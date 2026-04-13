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13.04.2026 06:31:29
Hobonichi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Hobonichi äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 191,91 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 50,32 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,41 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,11 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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