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13.07.2026 06:31:29
Hobonichi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Hobonichi hat am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Hobonichi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 160,26 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -91,010 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,09 Prozent auf 963,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hobonichi 1,12 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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