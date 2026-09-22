Firma Holdings Aktie

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WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095

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22.09.2026 09:24:34

Hochauflösende Bilder: US-Firma will in Kürze mit Satellitenbau in Deutschland starten

Satelliten liefern Daten zum Wetter, aber auch zu militärischen Anlagen. Jetzt will das Unternehmen Planet Labs einen Produktionsstandort in Berlin eröffnen. Auf Fragen nach einem möglichen Einfluss der US-Regierung reagiert es beschwichtigend.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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