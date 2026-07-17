Truth Social Aktie
WKN DE: TRUTH1 / ISIN: NET000TRUTH1
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17.07.2026 02:02:34
"Hochgeschwindigkeitszugriff": US-Präsident Trump will sich für Truth-Social-Beiträge bezahlen lassen
Donald Trump betreibt mit Truth Social einen eigenen Kurznachrichtendienst. Auch nach Amtsübernahme im Weißen Haus setzt er als US-Präsident auf diese Kommunikationsplattform. Ab August wird der "Echtzeit-Zugriff" kostenpflichtig.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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