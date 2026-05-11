Hochiki: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hochiki präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 49,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,04 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 28,63 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 125,69 JPY gegenüber 102,62 JPY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hochiki in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 105,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 100,90 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at