Hochiki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hochiki gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 106,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 104,97 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent auf 27,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at