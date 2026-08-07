Hochiki legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hochiki hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 15,83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hochiki 10,73 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hochiki im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at