Hochiki veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hochiki lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hochiki 2,43 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 191,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 187,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,34 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 6,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 702,46 Millionen USD gegenüber 661,85 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at