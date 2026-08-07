Hochiki zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hochiki hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hochiki ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 149,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hochiki 154,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at