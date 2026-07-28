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Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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28.07.2026 10:00:00

Hochlauf in Rekordzeit: BMW Group Werk Debrecen produziert 50.000sten BMW iX3

- Wichtiger Meilenstein für Werk Debrecen - Schnellster Hochlauf eines neuen Werks der BMW Group - Starke Nachfrage nach BMW iX3, dem ersten Modell der Neuen Klasse - Intensive Zusammenarbeit im ProduktionsnetzwerkWeiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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