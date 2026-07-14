thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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14.07.2026 15:55:08

Hochofenproduktion gedrosselt: Rhein-Niedrigwasser setzt Thyssenkrupp unter Druck

Weniger Ladung, höhere Kosten, längere Transportwege: Das Niedrigwasser im Rhein hat spürbare Folgen für die Wirtschaft. Thyssenkrupp Steel zieht erste Konsequenzen und reduziert vorsorglich seine Produktion.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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