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06.09.2026 20:21:38
Hochrechnungen: Rekord-Beteiligung bei Sachsen-Anhalt-Wahl
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Beteiligung bei der Sachsen-Anhalt-Wahl ist nach Hochrechnungen von ARD und ZDF auf ein Rekordniveau geklettert. Nach den Zahlen beteiligten sich rund 78 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung. Die bislang höchste Beteiligung bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt seit der Wiedervereinigung gab es 1998 mit 71,5 Prozent.
Gegenüber der vorherigen Wahl im Jahr 2021 ging es deutlich nach oben. Damals lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 60,3 Prozent - dieser Wert wurde diesmal nach einem Zwischenstand der Landeswahlleitung bereits am späten Nachmittag und vor Einberechnung der Briefwahlstimmen übertroffen. Die politische Stimmung in diesem Landtagswahlkampf war sehr polarisiert./sku/DP/zb
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