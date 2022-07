Hochschulen und Studentenwerk fordern Betrieb trotz Gasknappheit

BERLIN (dpa-AFX) - Hochschulvertreter und das Deutsche Studentenwerk (DSW) haben an Bund und Länder appelliert, den Hochschulbetrieb im kommenden Wintersemester auch bei einer möglichen Gasknappheit aufrechtzuerhalten. "Aus der Coronapandemie kann die Lehre gezogen werden, dass ein Rückfall in vollständige Distanzlehre aus didaktischen und psycho-sozialen Gründen unbedingt zu vermeiden ist", sagte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Peter-André Alt, am Donnerstag laut einer gemeinsamen Mitteilung beider Verbände.

Die rund 2,9 Millionen Studierenden müssten zudem bei möglichen staatlichen Hilfen gegen die Inflation unbedingt berücksichtigt werden, forderten Studentenwerk und HRK. DSW-Präsident Rolf-Dieter Postlep rief die Bundesländer dazu auf, auch die Studierendenwerke zu unterstützen. Teilweise seien diese jetzt schon gezwungen, wegen der gestiegenen Gaspreise Mieten in ihren Wohnheimen drastisch zu erhöhen. "Dieser Spirale muss politisch entgegenwirkt werden, die Studierendenwerke benötigen hier unbedingt staatliche Hilfe durch die Bundesländer, im Interesse der Studierenden."

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler hatte mit Blick auf eine mögliche Gaskrise eine verlängerte Weihnachtspause an den Hochschulen des Landes ins Spiel gebracht. Um die kältere Jahreszeit zu überbrücken und die Heizleistung zu reduzieren, könnte es eine solche verlängerte Pause geben, sagte der CDU-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Der Vorschlag sei aus dem Kreis der Hochschulpräsidenten gekommen./jr/DP/mis