HOCHTIEF-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Deutsche Bank AG hat die HOCHTIEF-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief von 458 auf 411 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Mutterkonzern ACS werde am 12. November seine Quartalszahlen vorlegen und einen Kapitalmarkttag veranstalten, schrieb Isabella Baxter in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Da Hochtief bereits Zahlen veröffentlicht hat, erwartet die Analystin dann Aufschluss über gemeinsame Geschäftsbereiche wie Turner und Cimic. Sie rechnet zudem mit einem Update zur Geschäftsentwicklung sowie zu den mittelfristigen Zielen von ACS.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die HOCHTIEF-Aktie am Tag der Analyse

Die HOCHTIEF-Aktie bewegte sich um 11:17 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 378,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 8,62 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden über XETRA 4 631 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 14,0 Prozent aufwärts. HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET



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