HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Konzerngewinn
|
01.07.2026 16:24:41
HOCHTIEF-Aktie etwas niedriger: Thiess-Vollerwerb wirkt sich "leicht positiv" aufs Ergebnis aus
CIMIC habe Thiess-Aktien für 1,18 Milliarden australische Dollar von Fonds erworben, die von Elliott Advisors beraten werden und damit alle noch ausstehenden Anteilsscheine. Dies dürfte "einen leicht positiven Effekt" auf den operativen Konzerngewinn von HOCHTIEF 2026 haben, teilte der Baukonzern mit Sitz in Essen mit.
Thiess gehört damit wieder vollständig zu CIMIC und damit mittelbar auch zu HOCHTIEF. CIMIC hatte vor fünf Jahren die Hälfte der Thiess-Anteile an Elliott Advisors veräußert, allerdings wurde damals eine bis Ende 2026 laufende Rückverkaufsoption vereinbart, die zum Teil bereits ausgeübt worden ist.Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 0,39 Prozent tiefer bei 505,00 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com,HOCHTIEF
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