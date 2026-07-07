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07.07.2026 10:57:00
HOCHTIEF-Aktie fällt: Auftrag für NTT-Rechenzentrum in Berlin an Land gezogen
Die Bestellung habe einen Wert von mehreren hundert Millionen Euro, teilte das erst jüngst in den DAX aufgestiegene Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Mit dem Bau der Anlage, die ein dreistöckigen 36-Megawatt-Rechenzentrums und eines vierstöckigen Bürogebäud umfasst, will HOCHTIEF gemeinsam mit der US-Tochter Turner im laufenden Sommer beginnen. Das Rechenzentrum soll 2029 fertiggestellt sein.
"In Deutschland besteht eine starke, anhaltende Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten", sagte HOCHTIEF-Chef Juan Santamaría. HOCHTIEF sei durch die Bündelung der Kompetenzen gut aufgestellt, um den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur zu unterstu?tzen.
2025 hatte HOCHTIEF eigenen Angaben zufolge neue Aufträge für Rechenzentren im Wert von 16,8 Milliarden Euro erhalten. Der Bereich macht demnach 21 Prozent des Auftragsbestands aus.
Ungeachtet des starken Auftragsbestands sinkt die HOCHTIEF-Aktie via XETRA am Dienstag stellenweise um 2,17 Prozent auf 486,60 Euro.
/mne/mis
ESSEN (dpa-AFX)
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