Zusammenarbeit 20.01.2026 13:29:38

HOCHTIEF-Aktie gibt ab: Auftrag für Fertigung von kleinen Atomreaktoren für Rolls-Royce

HOCHTIEF wird künftig für den britischen Energietechnik-Konzern Rolls-Royce an kleinen Atomreaktoren (SMR) in Großbritannien und der Europäischen Union (EU) mitbauen.

Deutschland größter Baukonzern übernimmt dabei gemeinsam mit dem Ingenieurdienstleister Amentum die strategische Führung im Baumanagement im SMR-Programm (small modular reactors) der Briten, wie aus einer HOCHTIEF-Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Erste Projekte würden im Vereinigten Königreich und in Tschechien realisiert, hieß es. Bisher hätten die Unternehmen eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit unterzeichnet; eine Vereinbarung über die Partnerschaft solle folgen.

Die Zusammenarbeit sei ein wichtiger Meilenstein, um die Führungsrolle von HOCHTIEF im Kernenergiesektor und bei der Energiewende auszubauen, teilten die Essener weiter mit. Der MDAX-Konzern ist den Angaben zufolge bereits seit den 1950er-Jahren im Kernenergiebereich aktiv. Dieser Markt befinde sich in einer Phase exponentiellen Wachstums, die Kapazitäten weltweit sollen deutlich ausgebaut werden.

"Der Boom wird angetrieben von ehrgeizigen Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasen, dem Bemühen um Energiesicherheit und dem Bedarf an zuverlässiger Grundlastenergie", hieß es von HOCHTIEF weiter. Auch die zunehmende Verwendung Künstlicher Intelligenz gilt als ein wesentlicher Treiber des international steigenden Energiebedarfs.

Via XETRA notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 3,95 Prozent tiefer bei 349,80 Euro.

/tav/men/jha/

ESSEN (dpa-AFX)

