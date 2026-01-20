Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Zusammenarbeit
|
20.01.2026 13:29:38
HOCHTIEF-Aktie gibt ab: Auftrag für Fertigung von kleinen Atomreaktoren für Rolls-Royce
Die Zusammenarbeit sei ein wichtiger Meilenstein, um die Führungsrolle von HOCHTIEF im Kernenergiesektor und bei der Energiewende auszubauen, teilten die Essener weiter mit. Der MDAX-Konzern ist den Angaben zufolge bereits seit den 1950er-Jahren im Kernenergiebereich aktiv. Dieser Markt befinde sich in einer Phase exponentiellen Wachstums, die Kapazitäten weltweit sollen deutlich ausgebaut werden.
"Der Boom wird angetrieben von ehrgeizigen Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasen, dem Bemühen um Energiesicherheit und dem Bedarf an zuverlässiger Grundlastenergie", hieß es von HOCHTIEF weiter. Auch die zunehmende Verwendung Künstlicher Intelligenz gilt als ein wesentlicher Treiber des international steigenden Energiebedarfs.
Via XETRA notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 3,95 Prozent tiefer bei 349,80 Euro.
/tav/men/jha/
ESSEN (dpa-AFX)
