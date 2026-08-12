HOCHTIEF-Aktie: Hochstufung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG-Analyst Isabella Baxter hat sich intensiv mit dem HOCHTIEF-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Hochtief mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der HOCHTIEF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:10 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 451,40 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 5,67 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 800 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 35,9 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.