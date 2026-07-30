ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Kapazitätserweiterung
|
30.07.2026 11:55:38
HOCHTIEF-Aktie höher: Folgeauftrag für Batteriepark in Australien
Die Cimic-Tochter UGL werde für Neoen, einem Erzeuger erneuerbarer Energien, und den US-Elektroautokonzern Tesla den Batteriepark erweitern, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag mit. Mit der zweiten Bauphase werde dieser zu einem der größten Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) des Bundesstaates. Die Bauarbeiten für Phase 2 sollen voraussichtlich im August 2026 beginnen. Die Inbetriebnahme des Projekts ist für 2028 vorgesehen.
Mit der Erweiterung sollen sich die Speicherkapazitäten des Batterieparks um 227 Megawatt auf insgesamt 454 Megawatt erhöhen. Dabei soll UGL die Bau-, Elektro- und Hochspannungsinfrastruktur für die neue Megablock-Technologie von Tesla errichten sowie den Rest der Anlage prüfen und in Betrieb nehmen.
"Goyder Battery wird eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der Netzstabilität und beim Übergang Südaustraliens zu Erneuerbaren Energien spielen", sagte HOCHTIEF-Chef Juan Santamaría, der auch Unternehmenschef der HOCHTIEF-Mutter ACS ist.
Via XETRA steigt die HOCHTIEF-Aktie zeitweise um 1,21 Prozent auf 435,00 Euro.
/mne/niw/mis
ESSEN (dpa-AFX)
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