HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Max-Rubner-Institut 11.02.2026 16:15:43

HOCHTIEF-Aktie höher: Großauftrag ergattert

HOCHTIEF-Aktie höher: Großauftrag ergattert

HOCHTIEF hat den Auftrag zum Neubau des Max-Rubner-Instituts in Kiel erhalten.

Das Gesamtvertragsvolumen bezifferte der Baukonzern mit rund 230 Millionen Euro. Der Vertrag sieht den weiteren Angaben zufolge vor, dass HOCHTIEF PPP Solutions nicht nur Planung und Bau übernimmt, sondern das Gebäude auch für 30 Jahre betreibt. Die Fertigstellung des Forschungszentrums ist für Herbst 2028 geplant.

Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 4,04 Prozent höher bei 376,00 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HOCHTIEF-Aktie nach Exane BNP-Empfehlung auf Rekordjagd

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

mehr Nachrichten