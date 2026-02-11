HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Max-Rubner-Institut
|
11.02.2026 16:15:43
HOCHTIEF-Aktie höher: Großauftrag ergattert
Das Gesamtvertragsvolumen bezifferte der Baukonzern mit rund 230 Millionen Euro. Der Vertrag sieht den weiteren Angaben zufolge vor, dass HOCHTIEF PPP Solutions nicht nur Planung und Bau übernimmt, sondern das Gebäude auch für 30 Jahre betreibt. Die Fertigstellung des Forschungszentrums ist für Herbst 2028 geplant.
Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 4,04 Prozent höher bei 376,00 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.02.26
|MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
04.02.26
|XETRA-Handel MDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)