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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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Expansion 01.09.2026 11:07:00

HOCHTIEF-Aktie in Rot: Kauf von Autmatec stärkt Energieinfrastruktur-Sparte

HOCHTIEF-Aktie in Rot: Kauf von Autmatec stärkt Energieinfrastruktur-Sparte

HOCHTIEF übernimmt mit Autmatec einen Spezialisten für Hochspannungs-Freileitungen und stärkt damit sein Geschäft mit Energieinfrastruktur.

HOCHTIEF verstärkt sich im wachsenden Geschäft mit Energieinfrastruktur. Der Essener Baukonzern erwirbt Autmatec, einen Spezialisten für Hochspannungs-Freileitungsinfrastruktur mit Sitz in Walldorf, wie er jetzt mitteilte. Mit rund 80 Mitarbeitern wurde zuletzt ein Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro erzielt. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht genannt.

HOCHTIEF bekomme durch den Kauf von Autmatec unmittelbar Zugang zu umfassendem Fachwissen, Kundenbeziehungen und Zertifizierungen in einem der am schnellsten wachsenden Infrastrukturmärkte Europas, heißt es in der Mitteilung.

Via XETRA steht die HOCHTIEF-Aktie am Dienstag stellenweise bei 417,20 Euro, was einem Minus von 0,29 Prozent entspricht.

DJG/rio/apo

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