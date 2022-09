HOCHTIEF-Aktie klettert: Mehrheitsaktionär ACS stockt auf - ACS-Aktie steigt

Der spanische Infrastrukturkonzern ACS hat seinen Anteil am deutschen Bauunternehmen HOCHTIEF auf rund 70 Prozent aufgestockt. Der spanische Konzern erwarb ein Aktienpaket von 14,46 Prozent für insgesamt 577,8 Millionen Euro, wie er am Donnerstag an der Börse in Madrid mitteilte. Dies entspreche einem Preis von 51,43 Euro je Anteilsschein. Die HOCHTIEF-Aktie legte via XETRA zeitweise um mehr als acht Prozent zu auf 52 Euro zu. Zuletzt lag sie noch mit 5,88 Prozent im Plus bei 50,82 Euro und war damit Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDAX

Bei dem Aktienpaket handelt es sich offenbar um die Anteile, die bisher dem italienischen Infrastrukturkonzern Atlantia gehörten. Dessen Beteiligung hatte laut der Internetseite von Hochtief genau diese Höhe. Die Nachrichtenagentur Bloomberg und die italienische Zeitung "Milano Finanza" hatten zuvor berichtet, dass Atlantia seine Hochtief-Beteiligung an ACS verkaufen wolle.

Nach dem Anteilskauf gehören ACS den Angaben zufolge gut 68 Prozent von Hochtief. Rechnet man die Aktien heraus, die Hochtief selbst hält, liegt ACS' Beteiligung sogar bei rund 70,3 Prozent.

Die ACS-Aktie notiert in Madrid zeitweise 0,65 Prozent höher bei 23,14 Euro.

