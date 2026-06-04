Vincorion Aktie
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
|Index-Monitor
|
04.06.2026 11:51:40
HOCHTIEF-Aktie künftig im DAX - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie
So reagieren die Aktien auf die Indexänderungen
Anstehende Index-Änderungen haben am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf die Kurse der davon betroffenen Aktien keinen allzu starken Einfluss mehr. Überraschungen hielten sich in Grenzen, bewegt wurden die Kurse eher von anderen Gründen.
Im XETRA-Handel am Donnerstag verliert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 1,7 Prozent auf 486,80 Euro. Die Aktien haben sich aber innerhalb eines Jahres in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hieß es unlängst in einer Analyse der LBBW. Die Porsche-Aktie fällt derweil 0,13 Prozent auf 31,16 Euro.
Dank des Booms im Halbleitersektor verteuerten sich Chipwerte in letzter Zeit deutlich. Dies trug dazu bei, dass künftig im MDAX der mittelgroßen Werte die Aktien von Elmos Semiconductor, Siltronic und SUSS MicroTec vertreten sein werden, aus dem Nebenwerteindex SDAX aufsteigend. Alle drei verloren am Donnerstag via XETRA gleichwohl deutlich mit bis zu 5 Prozent, geschuldet dem insgesamt schwachen Halbleitersektor nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick des US-Chipriesen Broadcom bei allerdings extrem hohen Erwartungen.
Für die Papiere der Onlineapotheke Redcare Pharmacy und des Werbevermarkters Ströer ging es im Feiertagshandel etwas nach unten. Sie müssen den MDAX in Richtung SDAX verlassen. Dies gilt auch für den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich, dessen Aktien zuletzt jedoch zulegten.
Die Änderung im Details:
++++++ DAX ++++++
- Aufnahme
HOCHTIEF
- Löschung
Porsche Automobil Holding SE
++++++ MDAX ++++++
- Aufnahme
Porsche Automobil Holding SE
- Löschung
HOCHTIEF
+++++++ SDAX ++++++
- Aufnahme
Jungheinrich
Ströer
Redcare Pharmacy
- Löschung
SUSS Microtec
Siltronic
Elmos Semiconductor
++++++++ TecDAX +++++
- Aufnahme
Verbio
- Löschung
1&1 AG
Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.
DOW JONES / dpa-AFX
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