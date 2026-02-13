HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Rechenzentrum
|
13.02.2026 14:40:40
HOCHTIEF-Aktie leicht im Plus: HOCHTIEF-Tochter baut Metas milliardenschwerem Datencenter mit
Wie HOCHTIEF mitteilte, wurde die Tochter als einer der Auftragnehmer ausgewählt. Details zum auf Turner entfallenden Auftragsvolumen wurden nicht genannt.
Turner geht davon aus, dass das Projekt in der Hochphase der Bauarbeiten mehr als 4.000 Arbeitsplätze im Bausektor schaffen wird.
Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 0,22 Prozent höher bei 367,40 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: HOCHTIEF
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|HOCHTIEF-Aktie höher: Großauftrag ergattert (Dow Jones)
|
11.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.02.26
|MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)