HOCHTIEF-Aktie stärker: Prognose angehoben

HOCHTIEF hat wegen einer starken Entwicklung seiner US-Tochter Turner im Bereich Rechenzentren die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Für 2026 rechnet HOCHTIEF nun mit einem operativen Konzerngewinn nach Steuern in der Größenordnung von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro statt wie bisher mit 950 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro, wie es in einer Mitteilung des Baukonzerns aus Essen heißt. Das entspricht einer Steigerung um rund 30 bis 40 Prozent zum Vorjahr anstelle der bisher angepeilten 20 bis 30 Prozent Zuwachs.

Turner selbst dürfte vor Steuern im laufenden Jahr 100 bis 110 Millionen US-Dollar mehr operativen Gewinn ausweisen als bisher kalkuliert, heißt es in der Mitteilung.

Die Zwischenbilanz für die ersten sechs Monate veröffentlicht HOCHTIEF wie geplant um 14 Uhr.

So reagiert die Aktie

Mit einem Aufschlag von zuletzt 0,49 Prozent auf 449,60Euro zeigen sich die im DAX notierten HOCHTIEF-Aktien dank der Prognoseanhebung stark.

Von Jahresanfang bis zum Rekordhoch bei 554 Euro Anfang Mai waren die Papiere um gut 64 Prozent gestiegen. Anschließend fand eine deutliche Korrektur statt, die Anteilsscheine büßten 125 Euro ein.

Nach dem jüngsten Rücksetzer sollten die Zahlen zum zweiten Quartal am Markt wieder die Wachstumschancen in Erinnerung rufen, hatte Graham Hunt von Jefferies jüngst in einem Ausblick geschrieben. Im Fokus stehe die US-Bautochter Turner, die von den Investitionen großer Cloud-Anbieter in Daten- und Rechenzentren profitiert hat.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) / DOW JONES