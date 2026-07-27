HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Vor Quartalsbilanz
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27.07.2026 12:54:38
HOCHTIEF-Aktie stärker: Prognose angehoben
Turner selbst dürfte vor Steuern im laufenden Jahr 100 bis 110 Millionen US-Dollar mehr operativen Gewinn ausweisen als bisher kalkuliert, heißt es in der Mitteilung.
Die Zwischenbilanz für die ersten sechs Monate veröffentlicht HOCHTIEF wie geplant um 14 Uhr.
So reagiert die Aktie
Mit einem Aufschlag von zuletzt 0,49 Prozent auf 449,60Euro zeigen sich die im DAX notierten HOCHTIEF-Aktien dank der Prognoseanhebung stark.
Von Jahresanfang bis zum Rekordhoch bei 554 Euro Anfang Mai waren die Papiere um gut 64 Prozent gestiegen. Anschließend fand eine deutliche Korrektur statt, die Anteilsscheine büßten 125 Euro ein.
Nach dem jüngsten Rücksetzer sollten die Zahlen zum zweiten Quartal am Markt wieder die Wachstumschancen in Erinnerung rufen, hatte Graham Hunt von Jefferies jüngst in einem Ausblick geschrieben. Im Fokus stehe die US-Bautochter Turner, die von den Investitionen großer Cloud-Anbieter in Daten- und Rechenzentren profitiert hat.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) / DOW JONES
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