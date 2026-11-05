HOCHTIEF-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Hold ein

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 493 Euro belassen. Das Wachstum des Baukonzerns beschleunige sich, doch die Zielsetzungen blieben unverändert, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für sich gesehen sei das dritte Quartal also sehr stark gewesen, der Ausblick jedoch impliziere eine Abkühlung im Schlussquartal.

Aktienauswertung: Die HOCHTIEF-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 16:16 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 359,00 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 37,33 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 70 514 HOCHTIEF-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 8,1 Prozent aufwärts. Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.